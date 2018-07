Explosión en parque industrial chino provoca 19 muertos y 12 heridos

Una explosión en un parque industrial de una provincia al suroeste de China ha causado la muerte de 19 personas y lesiones a otras 12, informó la agencia de noticias oficial Xinhua.

El estallido se registró este jueves por la tarde en la planta de Yibin Hengda Technology Co., en un parque industrial ubicado en la ciudad de Yibín, en la provincia de Sichuan.

