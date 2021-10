Explosión e incendio en ducto de Pemex deja un lesionado en Apodaca, Nuevo León

La explosión e incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un lesionado con quemaduras de segundo y tercer grado, en el fraccionamiento Rinconada Colonial, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El reporte de un fuerte estruendo y llamas saliendo de un ducto, movilizó a elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Civil, Guardia Nacional, bomberos de Nuevo León, y Protección Civil municipal de Apodaca, hasta un terreno baldío en el antiguo camino a Santa Rosa, cerca de las colonias La Rioja y Cerradas de Rinconada.

Fueron trabajadores de la construcción de este sector de Rinconada Colonial, quienes reportaron esta explosión e incendio a las autoridades de Apodaca y también a rescatistas.

Rigoberto Cabrera, trabajador de la construcción, relató lo que escuchó: “Cuando iba saliendo mi compañero me dijo que había sido como una explosión. Me dice que vio la flama, la lumbre.

Una columna de humo negro y fuego se observaba desde distintos puntos al consumirse el combustible.

Los rescatistas auxiliaron a Adán Gómez Meléndez, de aproximadamente 33 años de edad, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo, su estado de salud es reportado delicado.

Gómez Meléndez junto a otra persona, presuntamente cruzaban por el sitio al momento que un auto circulaba por el lugar y al pasar sobre el punto de la fuga, el calor del mofle provocó una chispa y sobrevino la explosión y posterior incendio.

Se informó que en esa zona ya se había reportado en varias ocasiones incendios por una aparente fuga.

En el lugar donde laboró personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos, quienes usaron cordones oleofílicos para absorber el producto.

César Garza, alcalde de Apodaca, informó: “Al controlar el fuego se detectó un artefacto que utilizan las personas que se dedican a robar el combustible, es decir, el accidente no fue tal. Este accidente se provocó por el robo de combustible sobre el ducto. Ya todas las autoridades estamos coordinadas para accionar en tareas preventivas para que no vuelva a ocurrir, la población civil no está en peligro. Las investigaciones las dirige la Fiscalía General para ubicar si él era la persona que estaba accionando el equipo cuando esto ocurrió, no me corresponde a mi juzgar ni prejuzgar, que sean las autoridades”.