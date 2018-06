Explosión en depósito de armas deja 16 muertos en Bagdad

Al menos 16 personas murieron y cerca de 90 resultaron heridas por una explosión en la ciudad Sadr, un barrio de las afueras de Bagdad controlado por el clérigo chií Muqtada al Sadr, líder de la coalición ganadora de las elecciones iraquíes del pasado mes de mayo, informó este miércoles una fuente de la Policía.

La explosión sucedió la noche del miércoles dentro de una casa utilizada como depósito de armas y municiones, que quedó destruida, según la fuente policial.

Explosión depósito armas deja 16 muertos Bagdad

La gran explosión destruyó otras tres casas y dañó una mezquita chií cercana, explicó la Policía.

#Footage of people cleaning up amidst panic and confusion after explosion rocked Sadr City, Baghdad, #Iraq today. The cause was likely a weapon storage. pic.twitter.com/aJkzEQBqFF

El Centro de Operaciones Especiales Conjuntas afirmó en un comunicado que la explosión se produjo en una tienda de armas e indicó que las fuerzas de seguridad abrieron una investigación sobre el incidente para determinar sus causas.

Anteriormente, la Policía atribuyó la explosión a un coche bomba, que se creía que estaba estacionado en esta barriada popular de mayoría chií, que es escenario frecuente de atentados yihadistas.

Security Information Center: Weapon depot explosion in Sadr City, east of the capital #Baghdad. The security forces have open an investigation into the incident to know the circumstances and we will provide you with details later. pic.twitter.com/WqRiYYgt0D

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 6 de junio de 2018