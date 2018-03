Explosión de coche bomba deja al menos dos muertos en Alejandría, Egipto

Un coche bomba estalló al mediodía de este sábado en el centro de la ciudad de Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto, y causó la muerte de al menos dos personas, además de varios heridos, informó una fuente de seguridad.

Car bomb targets motorcade transporting local security chief in Alexandria. Two casualties reported thus far (initial)pic.twitter.com/mVICUUYpt4

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 24, 2018