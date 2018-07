Expertos de la NASA procesan sonidos del Sol

Escuchar el movimiento del Sol, sus ondas y erupciones, es posible a través de los datos procesados por el Observador Solar y del Observatorio Heliosférico (SOHO) de la NASA.

Este sonido ayuda a los científicos a estudiar lo que no se puede observar a simple vista, destacó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La información de SOHO fue procesada por el Laboratorio de Física Experimental de Stanford, donde captan las vibraciones naturales del Sol. Con esto, los expertos obtienen una representación concreta de los movimientos dinámicos del “astro rey”.

“Las olas están viajando y rebotando dentro del Sol, y si tus ojos fueran lo suficientemente sensibles podrían ver esto”, explicó el director asociado de ciencias en la División de Ciencia de Heliofísica, en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, Alex Young.

Agregó que dichas vibraciones permiten estudiar los movimientos complejos dentro del Sol, desde erupciones solares hasta eyecciones de masa coronal (onda hecha de radiación y viento solar que se desprende del Sol, en un periodo denominado Actividad Máxima Solar).

The Sun is not silent. The low, pulsing hum of our star's heartbeat allows scientists to peer inside, revealing huge rivers of solar material flowing, along with waves, loops and eruptions. This helps scientists study what can’t be seen. Listen in: https://t.co/J4ZC3hUwtL pic.twitter.com/lw30NIEob2

— NASA (@NASA) 25 de julio de 2018