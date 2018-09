Expertos aseguran que Santa Lucía no es buena opción para NAIM

Expertos en aeronáutica señalaron que, con base en los análisis técnicos que han realizado, Santa Lucía no es opción para atender la saturación que vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), respaldaron continuar el proyecto de Texcoco.

“La nueva terminal, si se hiciera el aeropuerto de Santa Lucía, nuestra estimación es que no va a dar más de un 20% de mayor capacidad. Eso ¿que nos traería?, que no es un beneficio por un 15 a 20% que van a aumentar las operaciones, esto no es viable desde el punto de vista económico porque vamos a estar aquí otra vez dentro de cinco años viendo cuál era la solución; sería como un parche más”, explicó Heriberto Salazar, experto del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

“No se podrán operar aeronaves de nueva generación, no es costeable operar dos aeropuertos para las empresas de aviación, su operación será sólo a mediano plazo, a un máximo de cinco años, habrá riesgos latentes en la operación aérea en el cruce de despegues y aterrizajes. Falta de disponibilidad de vialidades y transporte público”, aseguró Gregorio García Morales, presidente del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica.

Especialistas en materia de Aviación, señalaron que el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) está politizado y no debería decidirse mediante una consulta popular.

“Para votar necesitamos información; esto no lo debemos llevar al voto popular, esto está politizado desde antes de las elecciones”, afirmó Heriberto Salazar, experto del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

“Yo pienso que zapatero a tus zapatos, es importante que la ciudadanía, que el pueblo sepa que está pasando, pero tanto como que manejar una opinión de quienes no tienen conocimiento es como si yo querer opinar en una operación en el momento en que un médico está haciendo una cirugía, es imposible que yo pueda dar una opinión de esto”, explicó Gregorio García Morales, presidente del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica.

Entre los factores que señalaron tiene en contra Santa Lucía desde un punto de vista técnico, es que no existe un estudio de viabilidad de operaciones aeronáuticas civiles, que se necesitarían expropiar terrenos para ampliar las pistas, reubicar a más de siete mil familias que viven en los alrededores para construir infraestructura y falta de visibilidad por los cerros que lo rodean.

Con información de Elizabeth Mávil

MAP