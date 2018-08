Expertos deben decidir cuál es el mejor lugar para el NAIM. Integrantes de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur) y directivos de agencias de viajes se manifestaron a favor de que sean los expertos que participarán en las 12 mesas técnicas de análisis, quienes concluyan el lugar para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sin embargo, dijeron que si el equipo de transición insiste en realizar una consulta, proponen que sea propositiva.

Si finalmente se concluye con una consulta, que se consulte sobre alternativas, ambas viables, o sea que no sea una consulta entre: se hace o no se hace, entre quiero o no quiero. Si finalmente del resultado de estas mesas de diálogo se llega a tener opciones múltiples, que la consulta sea sobre opciones viables. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? que la opinión en los temas de alta especialidad, la tomaran expertos”, señaló José Manuel López, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.