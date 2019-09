No asesoro a nadie contra el aeropuerto de Santa Lucía, dice exministro Cossío

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, aseguró que ni asesora ni tienen ningún vínculo con quienes han presentado los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Esta mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a Cossío Díaz de estar detrás de la “ola de amparos que existen contra la construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía.

Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegitima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, expresó el mandatario.