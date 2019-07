Existe déficit de médicos para atender necesidades: AMLO

En Villamar, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe un déficit de médicos para atender las necesidades del sector salud.

Te recomendamos: AMLO bromea sobre renuncia de Carlos Lomelí como delegado federal

Dijo que una de las causas del déficit de personal médico es que en las universidades rechazan a la mayoría de los aspirantes.

Comentó que en el más reciente examen de admisión de la UNAM solicitaron ingreso a la carrera de medicina 13 mil 711 jóvenes.

Solo Ingresaron 211, el 2% nada más.

En el Hospital Rural de Villamar, habló sobre la próxima creación del Instituto de la Salud para el Bienestar que sustituirá al Seguro Popular.

Entre las funciones estará la de garantizar que las compras de medicinas y equipos médicos se hagan con transparencia.

Recordó que en 2018 el gobierno compró 90 mil millones de pesos en medicamentos, de los cuales el 70% se lo vendieron 3 empresas.

Dijo que para evitar abusos en las compras del gobierno, que ascienden a un billón de pesos al año, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, trazó un plan de ahorro.

Agregó que en los primeros 7 meses de su gobierno se han ahorrado 113 mil millones de pesos.

Entre los asistentes hubo grupos que abuchearon al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, del PRD. (Gobierno de México)

Entre los asistentes hubo grupos que abuchearon al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, del PRD.

También se escucharon protestas por la falta de apoyos a personas con discapacidad y por los precios de las gasolinas.

Estoy escuchando unos gritos por allá les quiero contestar, porque alcanzo a oír, estoy muy bien de mi oído, de mis oídos, sobre el aumento de las gasolinas, yo hice el compromiso de que no iban aumentar las gasolinas, ni el diésel, ni el gas, ni la luz y lo estoy cumpliendo, nada más para que no haya desinformación, les puedo probar que no han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, y que nos vayamos respetando, yo no soy igual a los anteriores, yo sé que ustedes tienen simpatías por algunos, pero mientras yo sea presidente no van a haber gasolinazos”, sostuvo López Obrador.