Exigen justicia por Daniela Abigail, enfermera muerta por una presunta negligencia médica

Familiares y amigos de Daniela Abigail de la Cruz Suárez se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República para exigir justicia a las autoridades.

Daniela era una enfermera, falleció en 2019 por presunta negligencia médica. Aseguran fue operada del cerebro en 20 ocasiones en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE.

”Hace un mes nos citan y nos dicen que ya había un dictamen emitido en el mes de noviembre del año pasado, por un médico que no tiene conocimientos en la especialidad de neurocirugía, y este dictamen pericial determina que no hubo negligencia, presentamos un recurso y le estamos solicitando a la Fiscalía General que se emita un nuevo dictamen por un perito con los conocimientos mínimos que debe de tener, un médico general, y necesitamos un especialista en neurocirugía, acudimos al Órgano Interno de Control del ISSSTE, no se había hecho investigación, estaba la queja, no habían recabado informes y no se había citado al doctor”, dijo Víctor Manuel Sandoval, abogado de la familia.