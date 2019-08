Exigen justicia para Martha, joven sordomuda víctima de feminicidio

En marzo pasado, en Morelos, una joven sordomuda fue víctima de feminicidio, a cinco meses del crimen, la familia de la víctima exige justicia.

Martha Patricia Rodríguez Toledo tenía 20 años y era sordomuda.

Mi hermanita, aunque no hablaba, no escuchaba, se sabía expresar, ella escribía, te mandaba mensajes, te hablaba con señas, era bien lista”, señaló Mayra, hermana de Martha.

Vivió en Puente de Ixtla, Morelos, con sus dos hermanas, hasta el pasado 12 de marzo, día en que fue asesinada.

Ese martes salió con su vecino y amigo Luis Jesús “N” de 26 años, a quien conocía desde hace tres meses.

Cuando no llegaba a la casa, que ya era tarde le mando un mensaje ¿ya vienes? y me dijo sí, ahorita llego y eran las 11 de la noche…es al otro día que me doy cuenta que ella no había llegado a dormir”, refirió Mayra, hermana de Martha.