Exigen esclarecer la desaparición de mujeres en Colima

En Colima, familiares de personas desaparecidas fueron al Palacio de Gobierno del estado para exigir que se esclarezcan al menos 700 desapariciones forzadas de mujeres.

En ese estado los colectivos de búsqueda aseguran que muchas de las víctimas comparten rasgos en común: son jóvenes y bonitas.

Jennifer Gabriela, Joanna Isabel y Alma Estela desaparecieron en los últimos meses en Colima. Comparten rasgos: eran jóvenes, empleadas en tiendas y no se pidió rescate por ellas.

Jennifer desapareció tras abordar un taxi. Su última geolocalización y la de Joanna fue en el sur de Jalisco, estado donde son rastreadas la mayoría de las víctimas.

“Diario están desapareciendo de dos a tres jovencitas, a tres muchachas, de la misma edad, del mismo físico, o sea, y más que nada el gobierno del estado de Colima no quiere aceptar que aquí hay trata de blancas”, señaló Yadira Farías, madre de desaparecida en Colima.

“Jóvenes, bonitas, delgadas. Los números aquí de muchachas desaparecidas han rebasado los límites”, comentó Laura Vera, hermana de desaparecida en Colima.

La Red de Desaparecidos en Colima denuncia que, de 300 casos este año, el 70 por ciento son de mujeres. Afirma que con la disputa entre los cárteles jalisco nueva generación y Sinaloa por el puerto de Manzanillo, la tendencia desde el 2018 apunta a mujeres menores y hasta los 28 años de edad.

“El pico está en el municipio de Manzanillo y nos dice que son personas del sexo mujer. Después resulta que ya fue enganchada por alguna, pues grupo de trata. Y es esclavizarlas de muchas formas”, comentó Rosa Elvia Pérez Valdivia, de la Comisión de Búsqueda de Personas en Colima.

El último hallazgo del colectivo fue hace unos días en Tecomán: 32 cuerpos en una fosa, algunos de mujeres. Han solicitado apoyo del gobierno de jalisco para buscar fosas en municipios como Ciudad Guzmán, cercanos a Colima. Pero denuncian que entre el personal de la comisión hay deficiencias.

“Creo que le faltan ganas para hacer las cosas, porque ella es muy de “estoy con ustedes” y nos da la palmadita. Nosotros no queremos palmaditas. Queremos hechos”, dijo María Sepúlveda de la Red de Desaparecidos en Colima.

Desde 2017 también se intensificaron los feminicidios, la mayoría con arma de fuego. Según la Fiscalía, de enero a mayo se registraron 57.

Organizaciones comparan a Colima con lo sucedido hace unos años en Ciudad Juárez, Chihuahua, solo que con una variante: asesinar a la pareja o familiar del enemigo.

Los cuerpos aparecen en la vía pública, canales o brechas, como el de Viridiana Lizbeth Ramos Gudiño, de 21 años, entregado a su mamá el 14 de agosto, tras ser hallado en una fosa.

Ya no siguen investigando, pues, de quién le hizo daño. No quiero hacer nada en contra de ninguna persona porque ya, como le comento, ya no van a revivir a mi muchacha”, apuntó Leticia Gudiño, mamá de una joven asesinada en Colima.

“Colima tiene un contexto, estamos en guerra. Para yo afectarte a ti como grupo criminal opuesto al mío. Yo voy a matar, voy a agredirte en la parte más vulnerable que tienes, que son las mujeres”, comentó María del Carmen García del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El colectivo denuncia que la autoridad no se da abasto ante los casos. Las investigaciones se estancan, aunque, afirman, se les proporciona datos de quienes podrían estar detrás de las desapariciones y feminicidios.

