Exigen destitución de Mireles por llamar ‘pirujas’ a parejas de derechohabientes del ISSSTE

Senadores y senadoras de oposición exigieron la destitución de José Manuel Mireles como subdelegado del ISSSTE en Michoacán y condenaron sus expresiones al referirse a las parejas de los derechohabientes de esa institución como “pirujas“.

Este jueves, al iniciar la sesión del pleno manifestaron su reclamo por el calificativo que utilizó el funcionario.

La Cuarta Transformación, el gobierno que representa el doctor Mireles debe de pedirle la renuncia y nosotros puntualmente la exigimos para que no quede duda de un encubrimiento, que tampoco merece, en este caso, una institución importante para la salud pública de nuestro país”, dijo Manuel Añorve, vicecoordinador de los senadores del PRI.

“Que no solo existiera el mensaje de reprobación, sino también una consecuencia de remoción de su cargo, dado que está ocupando una posición sensible, de trato diario con las mujeres y que esto lo que hizo fue expresar su forma íntima de pensar y que esto, aunque sea una disculpa, no va a cambiar de la noche a la mañana su comportamiento, su forma de pensar, su cultura en este respecto”, reiteró Gustavo Madero, senador del PAN.

El senador Cruz Pérez Cuellar de Morena pidió continuar con la sesión, aunque se sumó a la condena por las palabras de José Manuel Mireles, exlíder de autodefensas.

Yo quisiera hacer un llamado muy respetuoso, sumándome al tema del exhorto para reprobar los comentarios del doctor Mireles, pues sí solicitar, de manera muy respetuosa, que procedamos a votar si continuamos o no con el orden del día”, comentó el morenista.

La Mesa Directiva del Senado acordó elaborar un pronunciamiento sobre las expresiones de José Manuel Mireles.

Mireles se disculpa tras llamar ‘pirujas’ a parejas de derechohabientes

Luego de que se hiciera viral en redes sociales un video donde llama ‘pirujas’ a las parejas de derechohabientes, el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, ofreció disculpas por sus dichos.

En su cuenta de Twitter, subió un video donde expresó: “Ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión, espero un poco de comprensión, nuestro instituto está en quiebra y tenemos que ver la forma todos los michoacanos y todos los mexicanos de encontrar una solución adecuada.

Dijo que los comentarios que hizo fueron de “forma indebida a la última línea de la derechohabiencia de nuestra institución, por tal motivo y de todo corazón ofrezco mis disculpas.

