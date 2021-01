Exhumación de cadáveres, medida a la que recurren panteones de Hidalgo para enterrar muertos por COVID-19

Las consecuencias del aumento en los contagios por COVID-19 no son sólo hospitales saturados, sino también cementerios saturados. En el municipio de Tlaxcoapan, en Hidalgo, están exhumando a los antiguos difuntos para dar espacio a quienes mueren por coronavirus.

Te recomendamos: Exceso de mortalidad por COVID-19 satura crematorios en la CDMX

“En esta tumba sepultamos a mi mamá, ya fue una de las últimas porque antes ya había cinco familiares sepultados aquí en esta tumba, quedó totalmente hasta arriba ya no había lugar”, comentó Irisol Acosta, familiar de víctimas COVID.

En la familia de Irisol Acosta, veinte personas se enfermaron de COVID-19, a su madre, recientemente fallecida, tuvieron que sepultarla en la misma fosa donde estaban sus tres abuelos y dos hermanos; para hacerlo exhumaron a tres de ellos y los volvieron a sepultar en bolsas.

“Sí sacaron algunas cajas completas, no nos dio tiempo de ponerle algo porque pues no, no teníamos todos mis familiares, la mayor parte estaban enfermos”, agregó Irisol.