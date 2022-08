Exgobernador Jaime Bonilla denuncia narcogobierno en Baja California

El senador Jaime Bonilla de Morena, exgobernador de Baja California, recuperó su escaño gracias a una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Te recomendamos: Jaime Bonilla podría presentarse a sesión del Senado el 17 de agosto, informa Sánchez Cordero

Y en su primera sesión en la Comisión Permanente, se lanzó contra otra morenista, Marina del Pilar Avila, gobernadora de Baja California, quien lo relevó en el cargo el año pasado.

La acusó de estar vinculada al crimen organizado, después de los ataques ocurridos en esa entidad el fin de semana.

“Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles y en particular del Cártel de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo, eso para mí nunca pasó en mi gobierno y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades, donde fue diferente al resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cártel donde le dijo violaste el arreglo”, explicó Jaime Bonilla, senador de Morena.

Y también desde la tribuna arremetió.

“Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo qué pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental-estatal, es una falta de oficio político, y de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California, es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, ¿en manos de quienes estamos?”, agregó.

Las palabras del senador morenista desataron un debate sobre la estrategia de seguridad.

Ningún diputado o senador de su partido lo contradijo, pero sí defendieron la política del gobierno federal en materia de seguridad, junto con los legisladores aliados.

“No sean sin vergüenzas ni cínicos, no agarren el tema de seguridad que lamentamos mucho cómo está la situación en México para hacer vendettas políticas, yo celebro que el presidente de la República no haya salido a las calles a confrontar a la delincuencia organizada porque si no, los muertos serían muchísimos más”, dijo Tomás Gloria Requena, diputado PVEM.

La oposición aprovechó la acusación de Jaime Bonilla para criticar los avances en materia de seguridad.

“Lo que ha tenido aquí el valor de exponer el senador Bonilla, no hay que dejar en el aire sus palabras, no hay que dejar sin consecuencias la denuncia que él ha hecho aquí, no puede ser aceptable bajo ninguna condición que un gobernante diga qué hay pacto con el crimen organizado y tan los debe haber que uno de menor rango en otro nivel de gobierno, la presidenta municipal dice no sean malos cóbrenles a los que les deben, no se metan con el resto de la sociedad, eso ya es la claudicación absoluta, la entrega total, la renuncia al Estado de Derecho, la renuncia al trabajo del Estado”, comentó Jorge Carlos Ramírez, senador del PRI.

De Morena, el diputado Leonel Godoy reviró a panistas y priistas.

“Los primeros respondientes son las autoridades locales, eso hay que decirlo, los delitos del fuero federal, que no lo quieren decir, han disminuido un 26%, el gobierno federal en su ámbito está haciendo su tarea, en el ámbito de la coordinación no escurre el bulto, se va a llevar a la sección instructora el asunto de Alito, ahí tenemos 4 legisladores, vamos a ver si el PAN tiene compromiso con el combate a la corrupción, están diciendo chistes porque se van a poner nerviosos cómo van a votar en la sección instructora, porque nosotros, la coalición, vamos por el desafuero de Alito Moreno”, indicó Leonel Godoy, diputado de Morena. “No hay registro en la historia de este país que haya habido un gobierno más opaco y más corrupto que el actual, fracasos y balazos porque es lo que ha habido en este país, ha fracasado contundentemente la estrategia de seguridad, no hay forma de defenderla, agradecemos que hoy el presidente, el mismo, reconozca que Calderón tenía razón, que se necesita la ayuda de las fuerzas armadas”, concluyó Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.

Además de este debate político, en su sesión, la Comisión Permanente entregó un reconocimiento a Michelle Alejandra Arellano Guillén, niña originaria de Chiapas, quien está por ingresar a la Escuela de Medicina de Massachusetts gracias a su elevado coeficiente intelectual.

Con información de Claudia Flores

HAVJ