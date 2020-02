Exgobernador de Colima se entregará a la justicia por no poder pagar multa de 515 mdp

Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima, se entregará a la justicia por no poder pagar una multa de 515 millones de pesos que le impuso el Poder Legislativo, por las irregularidades encontradas en la contratación de un crédito de 638 millones de pesos, que realizó un año antes de concluir su mandato

“Entonces les digo a ustedes, que les pido que procedan en contra mía, que procedan con los bienes míos, pero como yo sé que los bienes que tengo no cubren ni mínimamente con el monto que están determinando que yo tenga que pagar, entonces les aviso que el día de mañana inicio una caminata del jardín del Moralete hasta la Fiscalía General del Estado para presentarme, reconociendo que no les voy a poder pagar ni en esta, ni en 5 vidas adelante, entonces voy a presentarme, para sí tienen elementos, que de una vez procedan a detenerme”. “Lo que es mío no llega a los dos millones de pesos”, explicó Mario Anguiano Moreno.