Exfiscal de Veracruz en gobierno de Duarte seguirá proceso en libertad

La juez de Control con sede en Pacho Viejo, Veracruz, Mónica Segovia Jácome, retiró la medida cautelar de prisión domiciliaria y dejó en libertad al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a la exdirectora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora, y la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, durante el gobierno de Javier Duarte.

Al dar cumplimiento a un amparo de un Tribunal Colegiado que determinó como medidas cautelares, no salir del distrito judicial de Xalapa y acudir a firmar cada 8 días.

Definitivamente lo que sí dejo sumamente claro es que no cejaremos una sola acción como se ha visto que los hemos hecho para, una para obtener la absoluta liberación de mi persona, la absoluta absolución, pero además también para que todas las personas que hayan actuado nefastamente, dolosamente para privarme de la libertad y afectarme en mis derechos, en los derechos de mi familia y en un montón de cosas que ya ustedes irán viendo pues paguen y asuman las consecuencias”, refirió Luis Ángel Bravo, exfiscal de Veracruz.

Las exfuncionarias de la Fiscalía de Estado que obtuvieron su libertad, señalaron que continuarán buscando demostrar su inocencia.

Me siento tranquila, todo este tiempo he estado en paz conmigo misma, con el trabajo que desarrollé no tan solo cuando ocupé cargo como directora de Investigaciones Ministeriales, yo tenía una trayectoria, una vida adentro de la institución”, refirió María del Rosario Zamora, exdirectora de Investigaciones Ministeriales.