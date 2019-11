Excorresponsales de Notimex exigen liquidación a 10 meses de despidos

Veinte corresponsales internacionales de la Agencia Notimex que a 10 meses de entrada del nuevo gobierno fueron despedidos, exigen su liquidación.

Pablo Tonini es el corresponsal con más antigüedad en la agencia, con 35 años de trabajo, y los últimos 20 años estuvo en Miami.

A pesar de que se nos prometió una negociación, no hemos recibido absolutamente nada y denunciar si el caso más puntual de nosotros es del compañero Rodolfo Rivera que está en Venezuela, que tiene Parkinson y que se le ha dejado abandonado en el exterior con eso, ves cómo están actuando estas nuevas autoridades”, refirió Pablo Tonini, excorresponsal de Notimex.

Junto con ellos están otros 130 reporteros y colaboradores de Notimex que fueron despedidos por una presunta austeridad y 14 de ellos sostienen que son sujetos de persecución política.

Todos sostienen que la actual directora de Notimex, San Juana Martínez, se niega a recibirlos y no hay hasta el momento ninguna disposición de diálogo.

Diana Pérez Caballero tiene 9 años de trabajar en la Agencia de Noticias Notimex y actualmente es editora. Tiene un embarazo de 30 semanas, calificado como de alto riesgo.

Ella recibió un cambio en su jornada laboral sin ser consultada como lo marca su contrato colectivo. No lo aceptó y lo denunció en redes sociales. Además, expresó su inconformidad por la situación laboral que impera en la agencia, pero asegura, tuvo consecuencias.”El lunes 4 de noviembre al presentarme a trabajar, llegó un señor de nombre Martín Rosado, quien se identifica como director de Servicios Generales, área encargada de control de choferes, quien me indica que debo abandonar las instalaciones ya que tiene la orden de sacarme, mis compañeros al ver la situación reaccionaron y se manifestaron en contra del trato indigno que se me estaba dando sacándome de la empresa, estos compañeros que grabaron el video y se viralizó en redes sociales también han sido objeto de amenazas, de cambios”, aseguró Diana Pérez Caballero, periodista de la Agencia Notimex.