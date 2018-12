Hay excesos y exageraciones en conflicto entre magistrados y Gobierno AMLO, dice René Delgado

El periodista René Delgado se refirió este miércoles en la mesa de Despierta con Loret a la polémica entre los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

Delgado comentó que entraron en acción los contrapesos y “a ver si no termina apachurrada la Constitución, porque en el conflicto entre el Poder Judicial con el Poder Legislativo y el Ejecutivo me parece que hay una serie de excesos y exageraciones y de torpezas que a la postre pueden llevarnos a un descuido”.

Veo bien que se confronten poderes, salir del juego de la simulación, pero si incurrimos en excesos ahí pueden venir los peligros”.

Hasta ahora, el ministro Alberto Pérez Dayán y el magistrado Luis Vega Ramírez se han constituido en “los defensores” de los salarios en el Poder Judicial y a la vez en “los adalides” de la defensa de la soberanía y la independencia de ese mismo poder “frente a lo que parecen ser los siervos de la 4T” resueltos a que nadie gane sueldos excesivos y desde luego siempre por debajo de lo que habrá de percibir el presidente de México, consideró.

En todo esto me parece que exageran los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial porque de pronto con el disfraz de la autonomía esconden vicios que hay en el Poder Judicial”, aseguró el periodista René Delgado.

Ejemplificó que en junio de 2017 Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer un estudio sobre el nepotismo que hay en el Poder Judicial y ahí las cifras hablaban de que 111 jueces y magistrados dieron trabajo en tribunales o juzgados a sus esposas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres. En total se estimaba que 7, 418 impartidores de justicia tenían ahí algún familiar.

Además, al término del gobierno anterior, el subprocurador en Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, señaló que estaban indagando a varios jueces y magistrados por corrupción y en algunos casos vinculados con delincuencia organizada.

René Delgado señaló que por el lado del Poder Legislativo y el Ejecutivo pareciera que también hay cuestiones importantes, las cuales, explicó, “son imponer reformas a través del ‘mayoriteo parlamentario’ que ya provocó el primer tropiezo del actual Gobierno, es decir, el hecho de no dialogar, de no negociar, el hecho de no acordar las iniciativas de ley puede provocar que se vengan para abajo”.

Si se quiere hacer un cambio de régimen sin ruptura ni sobresaltos, necesariamente se tienen que evitar las ‘políticas de campanazo’, esto es hacer lo contrario que se venía haciendo nada más para marcar diferencia, porque al final la 4T se puede frustrar”, advirtió el periodista René Delgado.

Al final, el periodista René Delgado opinó que el efecto del conflicto entre el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo puede tener tres repercusiones:

1) Sobre la elaboración del presupuesto que tiene que estar tan pronto como este mismo sábado

2) Poner en un apuro a la austeridad que pretende el presidente López Obrador y

3) Influir en la elección del ministro sobre la base de la terna enviada por el Ejecutivo, porque ahí se puede pretender recargar las posibilidades del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Judicial a partir de esta elección”, destacó.

Con información de Despierta con Loret

HVI