Exceso de velocidad y alcohol, causas de accidente donde murió Leonel Luna: FGJCDMX

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México determinó que el exdiputado local y candidato por la Coalición “Va por México”, Leonel Luna Estrada falleció por un traumatismo torácico, al circular por exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, la madrugada del pasado domingo, sobre la avenida Río Churubusco.

El vocero de la dependencia, Ulises Lara dio a conocer el resultado de diversos peritajes relacionados con este accidente, entre ellos, el dictamen médico de Leonel Luna.

“El dictamen en materia de tránsito terrestre concluyó que el tripulante del automotor viajaba a exceso de velocidad y no actuó con la pericia necesaria al no conservar su carril correspondiente de circulación. La colisión del vehículo se produjo en la incorporación a carriles laterales de Rio Churubusco, proyectándose con la parte frontal izquierda en contra del barandal metálico de contención, posteriormente el vehículo giró a su derecha, impactando su costado posterior derecho en contra del barandal metálico de contención. El dictamen en medicina forense concluyó que en la muestra de sangre se identificó la presencia de alcohol, no así de estupefacientes, ni de medicamentos”, indicó Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX.