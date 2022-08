Excandidato de Veracruz arranca de una mordida parte de la nariz a una mujer

Jazmín Pérez Hermida fue agredida a golpes por un hombre identificado como Roberto de Anda quien de una mordida le desprendió parte de la nariz.

Te recomendamos: Hombre provoca 20 heridas a su pareja con arma blanca y después se avienta al Metro Múzquiz

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 17 de agosto en la localidad de Piedras Negras municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

“Es muy difícil para mí, muy difícil y saber que no voy a estar igual porque no es lo físico, es ya no dormir igual por el miedo eso es lo más difícil. Ya ha habido antecedentes de él en Tres Valles golpeó una mujer”, dijo Jazmín.