Exabogado de Trump, Michael Cohen, no aceptaría indulto presidencial

Michael Cohen, el exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni espera ni aceptaría un potencial indulto del mandatario que le liberara de los delitos de los que se ha confesado culpable, dijo este miércoles su propio letrado.

No sólo no lo espera, sino que no aceptaría un indulto. Él cree que un indulto de alguien que ha actuado tan corruptamente como presidente es algo que él nunca esperaría”, explicó Lanny Davis, miembro principal de la defensa de Cohen.