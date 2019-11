Evo Morales busca Comisión que ratifique su triunfo en elección

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió crear una Comisión de la Verdad, para que organismos internacionales confirmen que fue el ganador de las elecciones en su país y que la Organización de Estados Americanos (OEA) (interfirió políticamente en el proceso).

Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como al hermano Papa Francisco, la iglesia católica, las Naciones Unidas y otros, para que haya una Comisión de la Verdad sobre la elección del 20 de octubre. Ojalá otras instituciones expertas puedan sumarse para demostrar cómo la OEA se suma al golpe de Estado”, indicó Evo Morales, expresidente de Bolivia.

En conferencia de prensa expresó su deseo de regresar a Bolivia, pero aseguró que no puede hacerlo porque el gobierno de Estados Unidos no quiere que regrese.

Dijo que, aunque está libre en México, se siente encarcelado.

Desde el norte nos informan que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia, están pidiendo a Naciones Unidas, a la iglesia católica, a la Unión de Pueblos, que no vuelva el Evo, aquí estoy como arrestado, perdón, estamos en libertad, pero yo estoy acostumbrado a estar desde las 5 de la mañana, ese es el trabajo por la patria, extraño eso y esperamos que organismos internacionales nos permitan volver”, señaló Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Aseguró que no le preocupa su situación legal, pues no ha cometido ningún delito. Y lamentó que en Bolivia existan grupos que no aceptan a los indios en el gobierno. Dijo que el racismo, el fascismo y el golpismo regresaron a su país.

Durante toda la conferencia, Evo Morales estuvo flanqueado por tres elementos de seguridad. Uno de ellos estuvo de forma permanente a menos de 2 metros de distancia de él, los otros dos, justo debajo de la pantalla en la que se proyectó un video supuestamente relacionado con actos de violencia en Bolivia.

El expresidente envió un mensaje a los elementos armados de su país.

Las fuerzas armadas y la policía deben saber que los tratados internacionales sobre los derechos humanos, especialmente sobre la vida, están por encima de cualquiera norma nacional, con decreto supremo autorizaron a las fuerzas armadas como si tuvieran una carta blanca a matar a bolivianas y bolivianos”, destacó Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Evo Morales salió del hotel en el que se realizó la conferencia, custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad.

Con información de Carolina Altolaguirre.

