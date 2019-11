Evo Morales reitera que no hubo fraude en Bolivia

Evo Morales, expresidente de Bolivia, reiteró este miércoles que no hubo fraude en la elección presidencial de su país, lo expresó durante una conferencia de prensa desde la sede del Club de Periodistas en la Ciudad de México.

Afirmó que él no es partidario de la cultura del engaño o las tergiversaciones y dijo que en su familia le enseñaron a no robar y no mentir.

Señaló que como dirigente sindical jamás intentó engañar o manipular.

Reiteró que tras las elecciones él recibió informes de que llevaba la ventaja en el conteo de votos.

Evo Morales denunció que ha habido decenas de muertos en Bolivia desde su renuncia.

De los 32 muertos de bala, ni una investigación, ni un detenido”, cuestionó.

Con información de FOROtv

MLV