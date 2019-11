Evo Morales analiza volver a Bolivia o viajar a Argentina

Evo Morales, quien renunció el domingo 10 de noviembre a la Presidencia de Bolivia en medio de una severa convulsión política y social, reiteró este viernes que sufrió un golpe de Estado y dijo que analiza retornar a su país e, incluso, viajar a Argentina desde México, donde está asilado.

Te recomendamos: Es importante la continuidad en un gobierno, dice Evo Morales a Denise Maerker

No pierdo la esperanza de, en cualquier momento, volver a Bolivia y, si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía”, dijo Morales en una entrevista con una radio argentina.

El expresidente boliviano, asilado en México desde el martes 12 de noviembre, agradeció al electo presidente argentino, Alberto Fernández, de recibirlo en Argentina una vez que asuma la Presidencia, el próximo 10 de diciembre.

Dijo que entiende las “diferencias ideológicas” con el presidente argentino, Mauricio Macri, que no calificó lo sucedido como un golpe de Estado pero tampoco ha reconocido a las autoridades actuales de Bolivia, pero sostuvo que “primero se debe defender la democracia”.

Evo Morales sostuvo que hubo un “golpe de Estado“, que ya ha comenzado una “dictadura”, y que renunció “no por cobarde” sino para que “pare la violencia ejercitada por la derecha”.

Negó que haya hecho “fraude” en las elecciones del pasado 20 de octubre y criticó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que cuestiona la transparencia en esos comicios.

Destacó que “se abre una puerta para pacificar Bolivia” y señaló que si su “pueblo” pide que retorne, está “dispuesto para volver allá”, con las “garantías correspondientes”.

En tanto, Alberto Fernández dijo a la misma emisora que considera que el de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado martes, “claramente es un gobierno inconstitucional”.

También cuestionó la actuación de la OEA y dijo que la gestión de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, “será recordada como de las más penosas que la OEA ha tenido”.

Sostuvo que la democracia debe volver “cuanto antes” a Bolivia “sin ningún tipo de proscripción” a Morales y al MAS.

Esto lo hablé también con (el presidente chileno) Sebastián Piñera el otro día de que, consumado el hecho de los golpistas, exijamos que la democracia vuelva cuanto antes y que no haya proscritos.. (…) Piñera me daba la impresión como que no entendía de qué le estaba hablando y cuando lo entendió me dijo que lo iba a ver y no tuve más noticias de él”, dijo.