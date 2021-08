Eventos masivos, cada vez más descontrolados pese a contagios por COVID-19

Cada vez se ve más difícil contener eventos que congreguen a cientos de personas a pesar de los niveles de contagio de COVID-19 que se están viviendo en el país, siguen dándose grandes aglomeraciones, algunas incluso promovidas por las autoridades.

Al menos 20 mil personas se reunieron el pasado fin de semana en el Baja Beach fest 2021, en playas de Rosarito. Aunque se trató de un evento al aire libre y se dispuso de un sistema a través del cual las personas que asistían debían garantizar estar vacunadas, la distancia social fue mínima y el cubrebocas se volvió un mero accesorio.

“Cuando se autorizó este evento fue antes de la tercera ola, hace meses, nosotros por no impactar la economía dijimos bien, siempre y cuando cumplan con los protocolos”, señaló Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

La inauguración de la maqueta monumental del Templo Mayor también atrajo a miles de personas desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo.

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México lució plena como hace meses, y las calles cercanas fueron una verbena.

Jaqueline acudió acompañada de sus 3 hijos, sus 4 sobrinos, su cuñada y su mamá.

“Aquí hay muchísima gente ¿no le da miedo un contagio? Pues sí, pero aquí estamos. No me da miedo, ya estoy vacunada. ¿Pero los chiquitos no están vacunados? Pero ya los tengo con las defensas bien levantadas”, dijo Jaqueline Gutiérrez, asistente al Zócalo.