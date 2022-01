Evan Rachel Wood acusa que Marilyn Manson abusó de ella en video musical

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood acusó al rockero gótico Marilyn Manson de violarla ante la cámara durante la filmación del video musical de su exitoso sencillo de 2007 “Heart-Shaped Glasses”.

Wood, estrella de la serie de televisión “Westworld”, hizo las acusaciones en el documental de HBO “Phoenix Rising”, que se estrenó en el festival de cine de Sundance.

La ex actriz infantil Wood comenzó a salir con Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, en 2006, cuando ella tenía 18 años y él 37.

Manson dijo que la canción “Heart-Shaped Glasses” estaba inspirada en la imagen de Wood usando las gafas con forma de corazón que se hicieron famosas en el póster de la película “Lolita” de Stanley Kubrick.

“No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante”, dijo Wood. “Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer”.

“Me forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos… Básicamente me violaron frente a la cámara”.