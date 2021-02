Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abuso sexual

Un nuevo escándalo de abuso sexual sacude a las redes sociales. En una breve publicación de Instagram este lunes 1 de febrero de 2021, la actriz y activista Evan Rachel Wood afirma que Marilyn Manson abusó sexualmente de ella “durante años”, comenzando cuando era una adolescente.

La actriz de 33 años nombró a su abusador, cuyo nombre real es Brian Warner.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió Wood.

“Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, destacó la actriz.