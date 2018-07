Evacuan avión en aeropuerto holandés por amenaza de bomba

Un avión en el Aeropuerto Internacional de Eindhoven, en Holanda, fue evacuado debido a una amenaza de bomba, informó la televisión holandesa NOS.

Se trata de un avión de la aerolínea Ryanair que estaba a punto de despegar con rumbo a Escocia.

La Policía Militar holandesa (Marechaussee) llegó al lugar con perros para tratar de detectar explosivos a bordo, reportó el diario Eindhovens Dagblad.

No flights are currently landing at Eindhoven and diverting.

Flight number of the Aircraft involved is #FR1108 pic.twitter.com/oEnJDPpu2U

— Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 9 de julio de 2018