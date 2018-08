EU niega visa humanitaria a mujer que quería despedirse de su esposo desahuciado

Después de horas de trámites, autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron la visa humanitaria a una mujer deportada que quería viajar de Sonora a Arizona para despedirse de su esposo, quien agoniza en un hospital.

Este martes, Bill llegó a Nogales, Sonora, proveniente de Oxford, Inglaterra, donde estudia, para tramitar una visa humanitaria para que su madre, Gloria Arellano, pudiera viajar a Arizona para despedirse de su esposo Arsenio, a quien le quedan pocos días de vida debido a que sufrió una embolia.

Con todo preparado, autoridades fronterizas le pidieron al joven documentos adicionales del hospital, donde actualmente es atendido su padre.

La documentación llegó dos horas más tarde.

Bill también tuvo que cruzar a Nogales, Sonora, para llevar a su madre con las autoridades.

Después de cinco horas de entrevistas y toma de huellas dactilares, las autoridades le negaron la visa humanitaria.

Estoy decepcionado y lleno de rencor, es una barbaridad, no tengo palabras”, declaró Bill, tras la negativa de EU.

Me dijeron que tengo que cumplir mis diez años como indica la ley, después de que me tuvieron todo el día ahí en espera, el mismo oficial me encaminó, el mismo oficial que anduvo haciendo los trámites”, comentó la señora Gloria, quien agregó: “Estamos en la lucha, no somos criminales”.