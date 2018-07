EU emite alerta de viaje para 5 estados de México

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a los altos índices de violencia.

En un comunicado el Departamento de Estado de ese país explica que delitos como los homicidios, secuestros, robo de automóviles y asaltos han incrementado en las últimas semanas en esos estados.

Además, recomienda a sus connacionales no viajar a esas cinco entidades.

Secuestros aumentan durante junio en México

Este lunes, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que en junio de 2018 hubo un aumento de secuestros en México, en comparación con el mes de mayo pasado.

En junio hubo 130 secuestros, tres casos más de los registrados en mayo.

Hubo 145 víctimas, 12 casos menos de las registrados en mayo.

Fueron 150 detenidos, 18 casos más, de los registrados en mayo de 2018.

Por cada 100 mil habitantes los estados que ocuparon los primeros lugares fueron: Tamaulipas, Tabasco y Morelos.

Mientras que los estados donde no hubo secuestros en junio fueron: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Querétaro y Yucatán.

“Para la presidenta de esta organización, preocupa que hasta el momento no exista en la agenda del próximo gobierno, el tema de las víctimas y de los secuestros en México.

No hemos visto nada, hasta ahorita en el plan nacional que están presentando el gobierno que salió electo referente al delito de secuestro y nos preocupa sobre manera porque vemos la cifra con que está terminando el presidente Peña Nieto, pues es escandalosa, simplemente”, aseguró Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro.

Por otra parte, al cumplirse 13 años de la muerte de su hijo, Hugo Alberto Wallace, quien fue secuestrado y asesinado en 2005, Isabel Miranda de Wallace hizo un llamado al Poder Judicial para que se dicten las últimas dos sentencias que faltan.

Se trata dijo de los casos de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle.

“A mí me resulta indignante e incomprensible que los jueces sigan dando largas y largas, es decir, en México pueden más los delincuentes que las víctimas, así no se puede, no podemos seguir teniendo a las víctimas como si fueran de segunda, yo exijo al Poder Judicial que de verdad ya dicten una sentencia, ya basta de tanta complacencia con los delincuentes”, señaló Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.

Recordó que cuatro integrantes de la banda que secuestró a su hijo ya están sentenciados.

Con información de FOROtv y Mario Torres

JLR