EU eleva a 538 la cifra de niños migrantes reunidos con sus familiares

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos elevó a 538 la cifra de niños migrantes que fueron reunidos con sus familiares luego de ser separados de ellos al cruzar la frontera con México debido a la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump.

En su cuenta de Twitter, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, actualizó la cifra de menores migrantes que han sido reunidos con sus familiares.

El sábado por la noche, el Gobierno anunció que había reunido a 522 menores con sus padres.

Entonces, explicó que el viernes las autoridades tuvieron que postponer la reunificación de otros 16 menores con sus familias debido a malas condiciones meteorológicas, pero que tenían previsto completar el proceso en las próximas 24 horas, es decir, durante el día de hoy.

Finalmente, esos 16 menores pudieron reunirse con sus familiares este domingo, lo que elevó la cifra total a 538.

La separación de familias es fruto de la política “tolerancia cero” que comenzó a implementar oficialmente en abril el Gobierno y que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó la separación de sus hijos debido a que ellos no podían ser privados de libertad.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, el miércoles Trump se vio obligado a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan el proceso para ser deportados.

Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Gobierno de Trump pidió a la Justicia que amplíe ese límite.

Trump pide deportar inmigrantes ‘sin jueces ni tribunales’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera deben ser deportados “inmediatamente” sin la oportunidad de comparecer ante un juez, lo que supondría una violación del principio de debido proceso.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018