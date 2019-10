Estudio revela que comer carne no es tan dañino como se cree

Reducir el consumo de carne roja y sus derivados ofrece pocos o ningún beneficio para la salud, de acuerdo a una revisión de estudios basados en datos de millones de personas, aunque los hallazgos contradicen las recomendaciones de alimentación de agencias internacionales y han generado rechazo de expertos de la comunidad científica.

Las conclusiones de la más reciente investigación sugieren que la mayoría de las personas puede comer carne roja y productos derivados según el consumo promedio actual, por lo general tres o cuatro veces a la semana para adultos de Norteamérica y Europa, sin riesgos significativos para la salud.

Basándonos en la investigación, no podemos decir con certeza que comer carne roja o procesada cause cáncer, diabetes o enfermedades cardiacas”, señaló Bradley Johnson, profesor asociado de la Universidad de Dalhousie en Canadá que codirigió el estudio, publicado por la revista Annals of Internal Medicine.