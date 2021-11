Más de 22 millones de estudiantes volvieron a clases presenciales: SEP

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, actualizó las cifras del regreso a clases, e informó que ya son 22 millones de estudiantes que volvieron a 187 mil planteles educativos, tras la pandemia del covid.

“Más de 22 millones de alumnos y alumnas han regresado a las clases presenciales, más de un millón 700 mil trabajadores de la educación acuden a sus centros escolares, de acuerdo con reportes estatales, más de 187 mil escuelas han abierto nuevamente sus puertas”, dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

La funcionaria compareció ante el Pleno de los diputados por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, y subrayó que el regreso a clases fue posible por el plan de vacunación del gobierno federal que incluyó a 3 millones de docentes y a personal administrativo… Y aclaró que, de ser necesario, se aplicará un refuerzo.

“Estamos en ese proceso de esperar que, lo que establezca precisamente Salud, la Secretaría de Salud a través de ellos, si ellos consideran que es importante volver a vacunar a los maestros, no les quepa duda de que el gobierno federal hará lo posible por cubrir precisamente a nuestros queridos maestros”, aseguró Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

Explicó que la política educativa del presidente López Obrador se basa en cuatro acciones: Becas para el bienestar Benito Juárez, que benefician a más de 9 millones de estudiantes… La revaloración del magisterio con mejores condiciones laborales, lo que ha permitido la basificación de 400 mil maestros… El programa La Escuela es Nuestra, que permitió la entrega de 21 mil millones de pesos para infraestructura escolar de 60 mil planteles en el último año… Y los libros de texto gratuito.

La oposición cuestionó

“La encuesta de impacto del covid, en el 2020 nos arroja los datos que 2.3 millones de niños y jóvenes entre 3 y 29 años no regresaron a las aulas, por cuestiones de salud, ya sea de ellos o sus familias, tuvieron una pérdida, 2.9 millones, no regresaron por cuestiones económicas, a pesar de que las becas Benito Juárez se les asignó más recursos que en el 2018, no garantizó que ellos permanecieran en una educación a distancia”, aseguró la diputada Esther Mandujano, del PAN.

“Le han quedado a deber a México, le han quedado a deber a los niños de México… porque la Secretaría de Educación Pública ha brillado por su ausencia, aquí no venga a decir que es prioridad de este gobierno la educación… no ande pensando en aspiraciones a gobernar el estado de México si antes no deja las escuelas de este país en condiciones dignas, que tengan techo, que tengan luz”, mencionó la diputada Cynthia López Castro, del PRI.

La secretaria respondió

“Es una deuda que ya se venía arrastrando desde hace tiempo y que tampoco se me hace justo tratar de decir que ahorita se está dando esa desatención cuando se dio desde hace tiempo… sí lo reconozco, al menos nosotros sí tenemos esa calidad porque hay muchos que no lo reconocen y que todavía se atreven a señalar, cuando realmente cuando señala uno a alguien tiene que ver el otro dedo para decir: qué me toca a mí”, destacó Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

A diferencia de otras comparecencias, ahora, Morena sacó a relucir mantas y pancartas de apoyo a los programas educativos.

“Para apoyar a las familias se otorgaron 76 mil millones de pesos para becas de los niveles de educación básica, media superior y superior, aliviando la presión económica de las familias por la pandemia… el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para superar los rezagos educativos del pasado y crisis provocadas por la pandemia”, detalló la diputada Flora Tania Cruz, de Morena.

Después de cuatro horas y media concluyó la comparecencia.

Con información de Héctor Guerrero

HVI