Cientos de estudiantes regresaron a clases en CDMX, algunos presencial y otros virtual

Desde las 6 de la mañana Evelyn, de 10 años de edad, se preparó para su regreso a clases en la CDMX, primer día presenciales tras confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Nerviosa por iniciar el nuevo ciclo escolar, desayunó al lado de su papá, Noé Álvarez.

“¿Te da gusto regresar a clases?… Sí… ¿Por qué?… Porque voy a ver a mis compañeros. ¿Qué medidas te dijo papá que debes de tomar?… Que no me debo de tocar la cara, que no me debo de quitar la careta, ni el cubreboca”, dijo Evelyn.

“Es voluntario el regreso, ella ingresa a quinto grado nos pidieron gel antibacterial, su cubreboca y careta. No es lo mismo en casa que en presencial y para mí es muy importante, más que nada la enseñanza de los profesores”, refirió Noe Álvarez, padre de familia.