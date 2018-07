Estudiantes de Jalisco ganan pase a concursos mundiales de ciencia

Alumnas de la Preparatoria Regional de Jocotepec, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, ganaron su pase a los mundiales de ciencia en Abu Dhabi y en Nueva York.

Ana Barragán Rentería, alumna de la Preparatoria Regional de Jocotepec, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara que irá a Abu Dabi dijo lo siguiente:

“He llegado a presentar este proyecto en 10 ferias en total, en las que he presentado, en el último evento que participé fue en el evento Código Ciencia Occidente, con el que gané el primer lugar, la mayor puntuación para ir al expo ciencias internacional en la ciudad de Abu Dabi el próximo año”, aseguró la estudiante Ana Barragán Rentería.

“Yo participé en la categoría de ciencias exactas y naturales, presentando un proyecto sobre el aprendizaje de la física a través de la vida cotidiana, cómo la física influye en nuestra vida y no nos damos cuenta”, dijo Diana Paola Velázquez, alumna de la Preparatoria Regional de Jocotepec, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara que irá a Nueva York.

Para uno de los maestros que ha sido partícipe en que varios alumnos de esta prepa destaquen a nivel mundial, es claro que a los muchachos hay que darles las herramientas.

“Si nos quejamos que no nos hacen caso en las clases por estar con el celular, pues no es culpa del joven, es culpa de nosotros como académicos que no sabemos o no podemos cómo sacarle jugo a esa herramienta tecnológica que nos permite estar en cualquier lugar del mundo”, precisó Paulino García Ramírez, maestro de la Preparatoria Regional de Jocotepec, Jalisco, de la Universidad de Guadalajara.

No han faltado en tantos años de triunfos en distintas generaciones de la prepa regional de Jocotepec, el entusiasmo de las autoridades y de los profesores que han motivado a los muchachos, pero desde luego, con el interés de estas mentes brillantes por ser portadores de soluciones.

Con información de Iván Mendo

