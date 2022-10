Estudiantes intoxicados en Bochil consumieron drogas de manera involuntaria, confirman víctimas

En Chiapas, médicos de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud federal, aplicaron nuevos exámenes toxicológicos a los 110 alumnos de la escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, que resultaron intoxicados el viernes pasado.

Las autoridades estiman entregar los resultados en 7 días.

Alumnas que fueron afectadas, aseguran que lo que provocó la intoxicación fue que, al enterarse de que habría una revisión de mochilas, algunos alumnos trataron de deshacerse de las drogas que traían.

“Yo fui a comprar mi desayuno normal y compré estos dulcecitos, me comí tres, pero ya luego me enteré, me estaban diciendo que esos dulcecitos tenían droga, no le hice caso pensé que era mentira”, dijo de manera anónima una estudiante.

Una de las 57 estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de Bochil, Chiapas, que fue hospitalizada por haber consumido sustancias desconocidas, que la intoxicaron y provocaron qué se desmayara, vomitara y tuviera alucinaciones.

La estudiante del primer grado de secundaria asegura que ella y todos los estudiantes que se intoxicaron, consumieron drogas de manera involuntaria, debido a que en la escuela les vendieron dulces y pastelitos con droga.

Además, que alumnos de tercer grado, que venden drogas dentro de la escuela, intentaron deshacerse de los enervantes, cuando se enteraron que habría una revisión de mochilas.

Dicen que colocaron diferentes tipos de droga en el tambo de agua, que se encuentra a un costado de la cancha deportiva, donde estaban los estudiantes de primero y segundo grado que resultaron afectados, la tarde del viernes, tras el receso.

“Me dijeron que lo fuera a rellenar en un tambo que hay ahí cerca, lo fui a rellenar de eso, me tomé casi, todo el agua. Ya al ratito me sentía muy mal. Me dolía toda mi cabeza, tenía yo mucho asco, me picaba mucho mi cara, después me fui a vomitar. Llegó mi mamá y me encontró muy mal, me trajo mi mamá aquí al doctor, le dijo que tenía una intoxicación por drogas y ya de ahí ya no me acuerdo que pasó” narró la joven.