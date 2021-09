Estudiantes de escuelas comunitarias e indígenas, en desventaja por programa Aprende en Casa 2021: Coneval

Contar con internet o telefonía móvil fue uno de los principales retos a enfrentar por parte de los padres de familia, durante el programa de clases a distancia “Aprende en Casa 2021“, que implementó el Gobierno Federal, ya que 37.6% de los hogares carece de una computadora, y 52% de internet.

A eso se suma la deserción escolar… En secundaria fue de 4.4% y en primaria de 0.7%; además de que se identificaron brechas y carencias en las condiciones de infraestructura física escolar; 27% no tenía acceso al agua potable y el 32% no contaba con servicios básicos para el lavado de manos al inicio del ciclo escolar 2019-2020.

La mayor desventaja, en las escuelas rurales o indígenas.

Son algunos de los hallazgos de la Evaluación Inicial de la Estrategia Aprende en Casa 2021 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que se realizó en conjunto con la SEP.

Los resultados se dieron a conocer en conferencia, vía remota.

Esta evaluación está compuesta de dos documentos:

1) Caracterización y análisis del diseño de la Estrategia Aprende en Casa.

2) Información estratégica para el regreso a clases en México 2021.

En el caso de la evaluación de Aprende en Casa, encontraron que la estrategia generó una gran cantidad de material educativo que propició el desarrollo de nuevas habilidades pedagógicas, de aprendizaje y de mecanismos de interacción en la comunidad escolar, pero se recomienda fortalecerla.

En el documento “Información Estratégica para el Regreso a Clases en México”, señalan la necesidad de adecuar los contenidos curriculares y la modificación de la planeación docente y actividades pedagógicas a los modelos educativos mixtos o a distancia; además advierten un posible incremento de la incidencia del abandono, rezago en los aprendizajes y problemas de salud socioemocional en alumnos provenientes de los contextos más vulnerables.

En cuanto a la capacitación docente, se identificó que no se cuenta con evidencia o mecanismos que permitan medir los resultados de dicha capacitación.

“Así como no podemos hablar de la pandemia como un hecho del pasado, el regreso a clases tampoco lo podemos pensar como un proceso ya concluido / la información que está contenida en estos documentos seguirá sirviendo para tomar decisiones / esas brechas no son consecuencia de la pandemia, esas brechas no son consecuencia de una política pública, son brechas estructurales”, dijo Guillermo Cejudo, investigador académico de Coneval.