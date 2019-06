Estudiantes donan becas para construir aulas en Querétaro

Estudiantes del Telebachillerato de la comunidad de la Monja, Querétaro, donaron parte de la beca que reciben mensualmente para la construcción de aulas y así poder estudiar.

El telebachillerato de la comunidad no cuenta con instalaciones por lo que estudiantes, maestros y padres de familia decidieron construir una pequeña escuela.

Además de dinero, los padres de familia aportan tiempo para la construcción de las aulas.

Los fines de semana que deberíamos de descansar pues no lo hacemos, porque nos vamos hacer faenas, ahí donde tenemos ilusión de construir nuestro bachillerato, también cooperamos con mano de obra”, mencionó María Jovita Jiménez Núñez, madre de familia de la comunidad de la Monja Querétaro.

Las autoridades educativas de Querétaro señalaron que no tienen los recursos para la construcción de un telebachillerato y que el dinero que reciben son solo para el pago de salarios, por lo que los estudiantes deben utilizar las aulas de las telesecundarias.

Presupuesto no hay, no tenemos, el Icateq tampoco puede destinarle recursos al telebachillerato, la federación no ha dado recursos para construir infraestructura, aulas en específico”, señaló Ulises Gómez de la Rosa, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq) y responsable Telebachilleratos de Querétaro.