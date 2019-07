La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó la detención de tres personas por la desaparición del estudiante Mario Eduardo Olivo Acuña, de la carrera de Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Por estudiante desaparecido en Tamaulipas hay 3 detenidos (Twitter)

La dependencia indicó que por labores de la Policía Investigadora del estado y tras la denuncia presentada por familiares, detectaron que el pasado 1 de junio el universitario fue invitado mediante engaños para acudir a un mercado de Ciudad Madero y desde entonces se desconoce su paradero.

Es por ello que se giró una orden de aprehensión en contra de Gilberto “N, Keren “N y César Adrián “N, los cuales ya fueron puestos a disposición ante la autoridad judicial del estado por su probable implicación en el delito de desaparición.

El padre de Mario Eduardo Olivo Acuña encabezó una protesta frente a la Alcaldía de Tampico pocos días después de la desaparición del joven de 21 años y denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas con sede en Ciudad Madero, que le asignó el número NUC.125/2019.

La última vez que Mario se contactó con su familia fue la noche del sábado 1 de junio, cuando les envió una ubicación vía WhatsApp.

En marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, desde Palacio Nacional. Ante cientos de familiares de desaparecidos en México, reconoció que la violencia sigue siendo un grave problema en el país y aseguró que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales contarán con todos los recursos necesarios para encontrar a los desaparecidos.

Vamos a dedicar todo lo que se necesite. El Estado mexicano se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. No sólo es asunto de una Comisión, que ya se integró, que estoy seguro lo van a hacer muy bien, sino es una responsabilidad de Estado (…) todo el Gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal”.