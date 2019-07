Estrategia contra adicciones no busca criminalizar: Vocero de Presidencia

Jesús Ramírez, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, aclaró que el enfoque de la Estrategia Nacional contra las Adicciones será comprensivo con los consumidores de drogas.

La estrategia nacional contra las adicciones el énfasis está en las personas, no en las sustancias y en primer lugar en la salud, no en una estrategia punitiva, no se va a criminalizar a los consumidores, ni exámenes antidoping, ni persecución de consumidores, ni criminalización, ni estigmatización”, apuntó Jesús Ramírez.