Estrategia de ‘abrazos, no balazos’ sí funciona: Segob

La estrategia de “abrazos, no balazos” sí funciona, aseguró este jueves el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta Saucedo.

Te recomendamos: 2019 sería el año más violento desde que se tiene registro en México

“Por supuesto que funciona, este es un tema de cultura también. Tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla en una discusión, no todo se arregla a balazos”, dijo Peralta Saucedo.

El funcionario de la Segob enfatizó que la federación nunca va propiciar que “nos ahoguemos en ríos de sangre“, como ocurrió con el conservadurismo de sexenios pasados, por lo que nunca se utilizarán las fuerzas armadas para reprimir cualquier manifestación de carácter popular o social.

Sin embargo, aceptó que la inseguridad, la corrupción, la violencia e incluso “el drama” de los desaparecidos son los grandes desafíos de la actual administración.

“No solo son grandes desafíos, sino grandes prioridades que se atienden con un principio humanista y social como nunca antes se vio en nuestro país”, acentuó durante su participación de la XLVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Cancún, Quintana Roo.

Con información de Notimex.

FJMM