‘Estoy harto, tenemos que actuar’: Joe Biden lamenta tiroteo en Texas y condena venta de armas

En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó el tiroteo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, donde han muerto, hasta ahora, 21 personas, entre ellas 18 niños, y condenó la venta de armas.

Dijo estar harto de los tiroteos en lugares comunes como en las escuelas y recintos religiosos, e hizo énfasis en que hay que actuar.

“Estoy harto, tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en estas masacres ¿en dónde tenemos la columna vertebral? por Dios, para tener el valor de plantarles cara a los cabilderos, para convertir ese dolor en acción por cada padre, por cada ciudadano de este país, tenemos que dejar en claro que cada funcionario del este país debe ver que este es el momento de actuar” , refirió el presidente Joe Biden.