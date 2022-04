‘Estoy cansada de quedarme callada’, dice la influencer Sam Barrios tras denunciar agresión de expareja

Sam Barrios, influencer de 22 años de edad, originaria de León, Guanajuato, conoció a Carlos Alberto en 2020, se hicieron novios y decidieron vivir juntos. Al poco tiempo, la violencia comenzó.

N+ te recomienda: Ella es Adriana Aparicio, víctima de intento de feminicidio por parte de su ex

“Empieza desde que lo conocí, desde que lo conocí empieza a meter miedo, a amenazar, a ser posesivo, empieza con todo tipo de violencia y aquí el problema es que te meten miedo y tienen un poder sobre ti, desde que éramos novios y estuvimos viviendo juntos un tiempo, un aproximado de 9 meses, y ahí fue donde comenzó la violencia física, me alejó de mis amigos, me alejó de mi familia. Yo empecé a tener mi negocio de belleza y él poco a poco lo fue rompiendo, lo fue terminando, entonces de algún modo u otro quería que siempre dependiera de él ya no me dejaba trabajar, empezaba a amenazarme, a las clientas les quedaba mal y fui quebrando poco a poco, dejas de ser tú, poco a poco, hasta que llega el momento en que te das cuenta y dices ¿qué está pasando? ¿a qué punto he llegado?”, indicó Sam Barrios, víctima de violencia.

Durante esos 9 meses de vida juntos, Sam escapó en varias ocasiones de su casa, sin embargo, regresaba al lado de su agresor.

“Primero fue manipulación, no, Samanta, es que me enfermé, tengo esto, el otro y le dije te perdono, pero no te quiero ver y empezó a amenazarme, me amenazaba con que con mi familia yo por miedo o algo no hacía algo al respecto, me agarró con la hebilla un cinto y me dio hasta que se cansara, me dijo que si me volvía a ir a escapar ahora si me iba a matar, lo hacía más borracho, pero en sus 5 sentidos ya me golpeaba”, relató Sam Barrios, víctima de violencia.

A principios de enero, decidió alejarse para siempre.

“Estaba cansada de tener una vida así, son personas dañadas que te están dañando, sufrí todo tipo de violencia con él. Escapé sin nada, sin ninguna de mis pertenencias, sin nada, doy gracias a Dios por estar viva, porque yo creo que un golpe más y yo ya no estaría aquí, me lo guardaba totalmente por el miedo, por el qué dirán, por mil cosas. Sacaba muchas cosas a mi nombre, prestamos, mil cosas y me dejaba endeudadísima y él se quedaba con todo, yo me negué porque quería sacar un préstamo de 50 mil pesos y le dije no y me agarró de las greñas y me metió al aljibe y me dijo cómo que no lo vas a hacer tú vas a hacer lo que yo diga porque tú estás mal y yo estoy bien, y ese mismo día me escape de ahí. En cuanto él se da la vuelta y me doy como la vueltita para que no me viera, agarré un taxi y me fui agachada todo el tiempo en el taxi y fui ahí donde puse la denuncia”, narró Sam Barrios, víctima de violencia.

Una amiga de Sam murió víctima de feminicidio, señala que pensar en ella le dio la fuerza para escapar.

“En Guanajuato, una conocida mía, Dulce Ivanna, a ella la asesinaron y fue calcinada y tirada en un baldío, y fue mi motivación, Dulce Ivanna, porque yo no quería terminar como ella, cuando yo estaba golpeada, cuando había cosas difíciles pensaba en ella y decía no puedo terminar así”, dijo.

Estuvo resguardada 3 meses en un refugio para víctimas de violencia, ahora que hizo pública su denuncia, espera que la investigación se agilice y su agresor sea detenido.

“En este tiempo he estado resguardada, pero me cansé, estoy cansada de quedarme callada, de agachar la mirada, estoy cansada de estarme escondiendo cuando el que tiene que estar encerrado es él y no yo, por qué yo tengo que dejar de tener mis cosas, de tener una vida normal si realmente yo no lo merecí y esta persona está ahí afuera como si nada, es por eso que decido hacerlo públicamente porque empecé a tener amenazas y dije ya basta”, destacó Sam Barrios, víctima de violencia.

Retomó su trabajo, recuperó familia y amigos y ahora, sólo espera que se haga justicia.

“Voy muy bien, me siento muy feliz, muy contenta, no tengo nada, pero el hecho de no tener nada me hace feliz porque me hace valorar cada día más la vida, mil cosas que hay, porque tengo toda una vida por delante como para haberme encerrado en ese mundo donde era un infierno en vida, de hecho, ahorita estoy trabajando y estoy empezando de cero otra vez”, externó Sam Barrios, víctima de violencia

Vía redes sociales, el gobernador de Guanajuato y la alcaldesa de León hicieron contacto con Sam.

Con información de Elizabeth Mávil

Rar