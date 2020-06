Se viraliza video de policías de Texcoco ayudando a un adulto mayor

José Alfonso Baltierra y Juan Silvestre Betanzos son los policías de Texcoco que han conmovido a miles de personas con su gesto: para evitar que un viejito estuviera exponiéndose a contraer el COVID-19, le compraron todos los dulces que vendía.

“Le vamos a comprar toda la mercancía pero vaya a su casa, no está bien que este aquí. Yo jamás en la vida me di cuenta que nos estaban grabando, palabra de honor”, comentó José Alfonso Baltierra, director

El video se viralizó esta semana. En el aparecen policías de Texcoco, Estado de México, comprando todos los dulces de su canasta a un adulto mayor, para que no estuviera en la calle y evitar que se contagiara de COVID-19.

Le pagaron mil 500 pesos y la gente reaccionó aplaudiendo.

“La gente nos empezó a decir no se la quiten, que no sé qué, y se alcanza a escuchar en la grabación, alguien que dice no se la van a quitar se la están comprando, ahí la gente se calmó”, apuntó José Alfonso Baltierra, director de la Policía de Texcoco, Estado de México.

“No se la creía, no creía que le habíamos comprado todos los dulces”, narró Felipe de Jesús Pérez, policía de Texcoco.

El impacto del video fue tal que hasta el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, lo difundió en sus redes sociales destacando “el gran corazón de México”.

“De hecho ese video tiene aproximadamente un mes. En este momento vemos otra vez al señor, es el mismo señor”, dijo Juan Silvestre Betanzos, policía de Texcoco.

“La otra vez me compraron todo”, señaló Froilán.

Se llama Froilán. Tiene 86 años y aunque su familia no quiere que siga vendiendo para no arriesgarse, dice que no tiene otra manera de sobrevivir.

“Siempre trabaje en el campo, pero ya esto se acabó, entonces esto es lo que me ayuda para ir ayudando”, comentó Froilán Percástegui, habitante de Texcoco.

“Esto me anima para llevar algo a su pobre casa”, agregó Froilán.

