Esto es lo que se sabe del asesinato de Hugo Carbajal

Hugo Carbajal Amaro tenía sólo 15 años. El sábado fue a festejar el cumpleaños de una amiga en un salón de fiestas conocido como “Jardín Imperio”, ubicado en Jilotzingo, Estado de México, pero fue asesinado, lo que provocó una protesta y un bloqueo de más de doce horas por parte de amigos y familiares para exigir la detención de asesino.

De acuerdo con testigos, un hombre identificado como Mauricio Mora Zarza, de 38 años, lo atacó. Es señalado por ser uno de los integrantes de seguridad del lugar.

El domingo, luego de despedirlo, la familia de Hugo interpuso una denuncia.

“Se aperturó la carpeta de investigación y ya tiene más de 72 horas, se tiene localizado al agresor y no se ha girado ninguna orden de aprehensión”, dijo Hugo Carbajal, padre del joven asesinado.

Desde las 9 de la mañana de este martes, amigos y familiares bloquearon Periférico Norte, en ambos sentidos, a la altura del Parque Naucalli, cerca de las Torres de Satélite, para exigir justicia.

La demanda para liberar el Periférico: detener al presunto asesino.

Al medio día, la Fiscalía de Justicia del Estado de México dijo que un juez ya había librado una orden de aprehensión en contra de Mauricio Mora Zarza, pero los padres de Hugo decidieron mantener el bloqueo. Para ese entonces, la fila de vehículos ya era kilométrica.

El subsecretario de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, llegó para entablar un diálogo.

A las cinco de la tarde llegó otra exigencia: la presencia del gobernador, Alfredo del Mazo.

“Dile al gobernador que no le tengo miedo. Más rápido alcanzo a mi hijo, no me voy a mover”, advirtió Hugo Carbajal, padre del adolescente asesinado.