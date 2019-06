Esto es lo que ha pasado con las estancias infantiles tras la cancelación de apoyos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se violaron los derechos de los niños, padres y encargados de las estancias infantiles con la cancelación del programa y la sustitución por apoyos directos.

Señaló que se detectaron irregularidades en los censos de los beneficiarios y se omitió la motivación para cambiar la entrega de recursos, por lo que emitió una recomendación a las secretarías de Bienestar y de Hacienda.

En Punto acudió a constatar qué ha pasado con los niños y las estancias a raíz del cambio de política.

“Y si se tiene que reparar lo que sea yo lo reparo. No voy a cerrar, así tenga que trabajar otro turno de noche lo voy a hacer”, aseguró Bibiana Alanza Suárez, encargada de la estancia infantil “Niños Pequeños en Acción”.

“Pásenle, aquí está la cocina. Hemos modificado la hechura de los alimentos, ahora yo los preparo porque ya no tenemos cocinera porque ya no hay sueldo para pagarle”, destacó Guadalupe Jerivy Gayosso, encargada de la estancia infantil “Bombones”.

Desde hace más de cuatro meses, miss Guadalupe, encargada de la estancia infantil “Bombones” en Xochimilco y la maestra Bibiana, al frente de la estancia “Niños Pequeños en Acción” en Tláhuac, han tenido que modificar sus rutinas, despedir personal y hacer labores personalmente, pues tras el recorte al subsidio de Sedesol, ha desertado más de la mitad los niños que asistían a dichas estancias hasta el año pasado.

“Cierro con 48 niños en diciembre, en enero continuo con la misma cantidad, en enero todavía los padres firman, 124 y entonces empiezan a escucharse en la radio que le van a dar el subsidio a los padres, entonces los padres empiezan a sacar a sus hijos; de 48 que tenía llego a 35, luego a 30, 20, 15 y actualmente de Bienestar solo tengo siete niños”, señaló Bibiana Alanza Suárez, encargada de la estancia infantil “Niños Pequeños en Acción”.

“De 36 niños que eran llegamos a 16 niños. El dinero cuanto era lo que entraba a la estancia, era muy poco, sí nos impactó”, comentó Guadalupe Jerivy Gayosso, encargada de la estancia infantil “Bombones”.

En cada una de las estancias debieron despedir a dos educadoras y a la cocinera, ya que, pese a que algunos padres ya reciben los recursos de beca Bienestar, los utilizan para cubrir otras necesidades.

Es el caso de Claudia, quien sacó a su hija Eileen de la estancia “Niños Pequeños en Acción”, con los tres mil 600 bimestrales que recibe, optó por cubrir los gastos médicos y terapias de la menor que padece una rara enfermedad genética.

“No sabemos bien qué tipo de síndrome es el que tiene, cuenta con oxígeno, no puede caminar, precisamente cuando llega el apoyo yo la saco de la estancia. Ocupaba cosas mi hija, el oxígeno, el oxígeno yo lo tengo que alquilar, es por eso que yo la llego sacar de la estancia infantil.”, comentó Claudia Cervantes.

A ellos le dan el doble por el tema de discapacidad.

Jovita Albina, de 76 años, cuida a su nieta alondra. Su madre decidió sacarla de la estancia y mantenerla con lo que recibe de beca.

“La dejó el marido, ahorita ya no tiene dinero no tiene trabajo y ahorita anda buscando trabajo para sostener a la niña. Yo sola la traigo, la visto, la calzo, le doy de comer”, dijo Jovita Albina.

En ambas estancias hay quienes aún no reciben el apoyo directo del programa Bienestar. Es el caso de Claudia Paola Sandoval, que tiene dos hijos en la estancia “Bombones”.

“De 9 de la mañana a 9 de la noche tengo anafres porque vendo en la noche esquites y elotes y a ahí está la leña de mis esquites y mis elotes”, comentó Claudia Paola Sandoval, madre de familia.

Denuncia que pese a las múltiples peticiones que ha realizado a la encargada de su zona, aun no recibe el beneficio, por lo que debe trabajar más de 12 horas en un puesto sobre la carretera Tuyehualco- Xochimilco.

“Los saqué un tiempo como dos meses, pero no pude, son muchos los gastos, pero la maestra Lupita me ayudó a no pagar esos 800 pesos al mes más de los que tenía que pagar”, señaló Claudia Paola Sandoval, madre de familia.

