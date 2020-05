Estéticas de CDMX continúan dando servicio, pero a puerta cerrada

A pesar de no ser comercios esenciales, muchas estéticas de la Ciudad de México continúan dando servicio, pero lo hacen a puerta cerrada.

Pues la verdad yo tengo familia y estoy rentando, tengo que pagar mi renta y aparte pues también alimentar a mis hijos. Soy mamá soltera, tengo 3 niños y la verdad si está un poquito difícil la situación, no, no puedo cerrar”, dijo.

Karina es madre soltera de 3 hijos, mantiene su salón de belleza en funcionamiento porque los gastos no paran y aunque dice, ha perdido 80% de su clientela, entre 2 y 8 personas llegan diario a pedir servicio a puerta cerrada.

Ha extremado medidas de higiene pues tiene miedo de contagiarse de COVID-19.

La verdad ya me urgía, yo no soporto tener el cabello largo yo sé que es riesgoso, pero aquí con ellas siempre veo que tienen medidas de seguridad y nos cuidamos, yo llego con el cubre bocas, me lo quito, terminan de cortarme el cabello y me lo vuelvo a poner”, comentó un cliente.

Sí me da algo de miedo, pero igual tratamos de tener todas las medidas aquí de precaución, cubre boca, gel antibacterial, desinfectamos aquí con alcohol, cloro, todo está desinfectado. Ahorita son hombres, la mayoría son hombres porque si les crece mucho más rápido el cabello. Hasta me han traído niños para raparlos o igual los hombres cortarse el cabello más cortitito”, explicó Karina.

María de la Luz también es estilista y se arriesga a trabajar a puerta cerrada para llevar dinero a casa.

Sí nos ha afectado bastante, solo por citas llegamos a trabajar. No abrimos así como siempre, es muy difícil porque si dependemos nosotros de este trabajo, si no trabajamos pues no comemos. Les hemos ofrecido a las personas ir a sus domicilios, pero por estas medidas tampoco quieren que vayamos a sus casas. Trabajamos de día cuando hay más luz, para no prender las luces y que nos alcancen a ver, tenemos todo cerrado pero si no le hacemos así, no podemos hacer otra cosa, somos personas que dependemos del trabajo”, insistió María de la Luz.