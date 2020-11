Esteban Moctezuma asegura que seguirá el Programa Escuelas de Tiempo Completo

Este domingo, ante más de dos mil directoras, directores, supervisoras y supervisores del estado de Aguascalientes, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló de manera virtual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha garantizado la continuidad del programa de Escuelas de Tiempo Completo, en los 27 mil planteles que operan en todo el país, en consideración de que la mayoría se ubica en zonas indígenas y de alta marginación.

“Hemos gestionado de manera reiterada, sin descanso, incluso me atrevo a decir que de una manera persistente y necia la continuidad de la labor de dichos programas porque sabemos de la importancia de los mismos, atienden con alimentación a niñas y niños que tienen horario extendido, un sobresueldo para todo el personal y afortunadamente vamos a seguir contando con ellos”, aseguró Moctezuma.

Destacó que uno de los objetivos centrales de lo que llamó nueva escuela mexicana, es la revalorización del magisterio.

“La profesión magisterial, a finales del 2018, entre alrededor de 10 profesiones, era la última valorada por la sociedad mexicana. Hoy es la primera y estamos por encima de cualquiera otra actividad que antes estaba superando al magisterio. Pero este primer lugar no se debe a nosotros, no se debe a la SEP, no se debe al Gobierno Estatal, se debe al compromiso que han mostrado ustedes, maestras y maestros, con las niñas y los niños, con los jóvenes, con las hijas y los hijos de todos los mexicanos durante la pandemia”, informó el titular de la SEP.