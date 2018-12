Este hombre tuvo que demostrar que Nuevo México no es un país para poder casarse

Un hombre estadounidense del Distrito de Columbia tuvo que demostrar que Nuevo México no es un país para poder casarse, después que dos burócratas se negaran a dar el permiso por considerar que era una mentira.

Gavin Clarkson, un residente de Las Cruces, Nuevo México, le dijo al diario Las Cruces Sun-News que el incidente ocurrió el 20 de noviembre en la Oficina Judicial de Matrimonios del Distrito de Columbia, donde él trató de solicitar un permiso para casarse.

First 2/3 of the wedding video pic.twitter.com/KPgXeGAVxU

Clarkson dijo que una empleada le dijo que necesitaba un pasaporte para solicitar el permiso. El hombre dijo que se quejó entonces con un supervisor, quien también le dijo que necesitaba un pasaporte foráneo.

La mujer aceptó luego que Nuevo México es un estado y le dio el permiso, pero solo después de que Clarkson insistió tres veces.

“Ella creía que Nuevo México era un país”, dijo Clarkson sobre la oficinista. “Todas las parejas detrás de nosotros esperando en la fila se estaban riendo”, agregó.

Final 2/3 (whole thing is 3:30, but Twitter limits it to 140s) pic.twitter.com/BkVugb5M1V

— Dr. Gavin Clarkson (@DrGavinClarkson) 30 de noviembre de 2018